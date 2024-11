Ilnapolista.it - Ten Hag non voleva Zirkzee allo United, il giocatore è arrivato pure sovrappeso

Leggi tutto su Ilnapolista.it

Ten Hag non, ilOra cominciano a uscire gli spifferi sulla gestione Ten Hag e sul suo gradimento al calciomercato del Manchesterche lo ha appena esonerato per Amorimo. Il Daily Mail scrive che Ten Hag non avrebbe voluto(in Italia considerato un incrocio tra Van Basten, Ibrahimovic e Bobby Charlton). Non solo ma quando lo ha visto arrivare, è rimasto contrariato per le sue condizioni di forma. Era. calciatore che loha pagato la bellezza di 36,5 milioni di sterline, ossia circa 43 milioni di euro. Già Ten Hag non lo, poi è. In Inghilterra ricordano che il 23enne olanedese ha segnato un solo gol in Premier League, nella partita d’esordio contro il Fulham.