Thesocialpost.it - Sposi scomparsi, dov’erano Maria e Pietro durante la loro assenza: catturati dalle telecamere

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Cinque giorni di ansia per le famiglie diMontanino eZaccaria, neo-di Cesa, in provincia di Caserta. La coppia, che aveva lasciato i due figli piccoli dai nonni, è sparita senza preavviso, facendo temere il peggio. Poi, il 3 novembre, riappare improvvisamente spiegando di aver fatto un “viaggio” a Milano. Nonostante l’apparente carattere volontario dell’allontanamento, la Procura di Napoli Nord ha avviato un’indagine per chiarire tutti i dettagli di questa improvvisa fuga, lasciando aperti molti interrogativi.Leggi anche: Gli“allegri” di Cesa ricomparsi: “Abbiamo fatto un viaggio, siamo stanchi” L’inizio della fuga La vicenda ha avuto inizio il 29 ottobre, quandoaffidano i figli ai nonni per poi allontanarsi senza dare notizie. La coppia ha due figli, il maggiore di sette anni nato dal precedente matrimonio della donna, e il più piccolo, di pochi mesi, figlio di entrambi.