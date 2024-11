Smantellate due bande criminali con base a Casazza | 6 arresti per traffico di droga

Leggi tutto su Bergamonews.it

Bergamo. Alle prime luci dell’alba di oggi (martedì 5 novembre) i carabinieri della Compagnia di Bergamo, coadiuvati nella fase esecutiva dai militari dei comandi provinciali di Bergamo e Venezia e dai militari dei Nuclei Carabinieri Cinofili di Orio al Serio e Casatenovo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Bergamo nei confronti di 4 soggetti accusati didi sostanze stupefacenti in concorso. L’operazione scaturisce dall’attività info-operativa svolta dai carabinieri e finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. La sezione operativa del N.O.R. di Bergamo, con il coordinamento della Procura di Bergamo, ha svolto a partire dal 2022 le indagini con metodi tecnici e tradizionali riuscendo a risalire a diversi soggetti facenti capo a due distinti ma collegati gruppiche acquistavano, trasportavano e successivamente rivendevano, avvalendosi anche di auto con doppi fondi appositamente costruiti, ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana.