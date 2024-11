Ilgiorno.it - Sesto San Giovanni, ecco la Giunta: nuove deleghe ma nessun vice-sindaco

Leggi tutto su Ilgiorno.it

San(Milano), 5 novembre 2024 – Al secondo giro di valzer, è stato ridefinito l’assetto dellache continuerà a guidareSan. Un riassestamento che si è reso necessario dopo la revoca delledi Roberta Pizzochera, defenestrata dopo aver gestito per 7 anni le pesantissimeai Servizi sociali, alle Politiche abitative e all’Educazione. In contemporanea ilRoberto Di Stefano aveva tolto anche l’incarico diad Alessandra Aiosa, che insieme a Pizzochera erano uscite dalla lista civica del primo cittadino per entrare in Forza Italia, insieme a due consiglieri comunali (Federico Pogliaghi e Gabriele Ghezzi). Maxi assessorato Antonio Lamiranda ha dato picche al«Senza il ruolo dinon accettoaggiuntive» Caso Lamiranda Il primo decreto di Di Stefano non era andato a buon segno: l’assessore Antonio Lamiranda, infatti, aveva chiesto anche la carica diin cambio della delega aggiuntiva al Commercio e alle Attività produttive.