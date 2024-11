Oasport.it - Rugby a 7, con Duodo finalmente si investirà sul rugby olimpico? Forse, ma serve l’aiuto di World Rugby

Leggi tutto su Oasport.it

Sono passate poche settimane dall’addio di Marzio Innocenti a capo delitaliano e Andreaha preso le redini del movimento con molte aspettative da parte dei tesserati, degli addetti ai lavori e dei tifosi. L’attenzione è tutta rivolta alla nazionale maggiore, al massimo campionato italiano, mentre in piccola parte si pensa al movimento femminile, alla questione del Sud, o alla gestione dell’UnitedChampionship. Mentre sui media lo spazio rivolto al futuro dela sette in Italia non esiste. Esiste, invece, nel programma di? Esiste, ma alle parole ora bisognerà vedere se si passa ai fatti. Il neopresidente ha dichiarato più volte che ilè un’opportunità per la palla ovale italiana e che in passato non si è investito abbastanza. Masa che non basta premere un pulsante e di colpo ilSeven diventa competitivo in Italia.