Spazionapoli.it - Rudi Garcia cerca squadra: novità sul ritorno in Francia

Leggi tutto su Spazionapoli.it

L’ex allenatore del Napoliuna nuova avventura:sul suoin Ligue 1 De Laurentiis ha voltato pagina. E l’ha fatto nella maniera più drastica possibile, cambiando completamente registro affidando laad Antonio Conte. Ed era inevitabile prendere una decisione così importante a seguito di un anno disastroso. Tra i complici dell’annata storta, bisogna citare la gestione, che ha trascinato il Napoli nei profondi abissi. Mazzarri e Calzona non sono riusciti a dare la sterzata richiesta dalla proprietà e così il club azzurro ha terminato il campionato al 10° posto dopo aver vinto lo Scudetto pochi mesi prima. A seguito dell’esonero,è rimasto senzae sotto contratto con la società partenopea. Nelle ultime settimane, il suo nome è stato accostato al Rennes, alla ridi un nuovo allenatore per sostituire Julien Stéphan, in grossa difficoltà.