Rissa choc tra giovanissimi | 14enne ferisce con un cacciavite un compagno di classe

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Neanche il tempo di elaborare la drammatica vicenda della 12enne che ha accoltellato undicon 3 fendenti, reo di “aver fatto la spia” nel Comune di Marino, che subito esce fuori un’altra agghiacciante notizia che vede protagonisti in negativo ancora una voltacoinvolti in una furiosa. ViolentatraL’ennesima brutale violenza tra adolescenti, poco più che bambini, si è consumata a Piedimonte San Gennaro, in provincia di Frosinone. Unsarebbe stato aggredito selvaggiamente con calci e pugni da un coetaneo, suodi, che l’avrebbe anche ferito con unalla schiena. Una violenza agghiacciante che si sarebbe verificata qualche sera fa verso le 21:00, quando ilaggredito era uscito con alcuni amici per trascorrere una serata in allegria.