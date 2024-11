Anteprima24.it - Perlingieri si gode la doppietta: “Lavoro per ripagare la fiducia dell’allenatore”

Tempo di lettura: 2 minutiEsattamente un anno fa, di questi tempi, Mariosegnava gol a grappoli con la maglia della formazione Primavera e probabilmente non avrebbe mai immaginato, 365 giorni dopo di essere già a quota 5 nella classifica marcatori in Serie C. Merito dei tecnici che lo hanno allevato nella sua esperienza nel Sannio come Gennaro Scarlato e Dario Rocco, con mister Auteri che ha concesso al giovane attaccante giallorosso la possibilità di confrontarsi con il calcio dei grandi. Contro la Turris, oltre alla, SuperMario ha cucito il gioco agendo tra le linee risultando decisivo anche in fase di non possesso, esattamente quello che chiede l’allenatore giallorosso agli interpreti del suo reparto avanzato: AUTERI – “Il mister mi lascia sempre molto sereno. Mi dice sempre di giocare per la squadra e che i gol sono una conseguenza.