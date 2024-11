Ilrestodelcarlino.it - "Parole come botte". Incontro sul cyberbullismo

": uncon i genitori per parlare di. Appuntamento in Mediateca domani alle 18: dialogo con il padre di Carolina Picchio, la giovane morta suicida nel 2013, a cui è dedicata la prima legge in Europa a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto delle offese in rete. Identificare e prevenire gli episodi di: è questo l’obiettivo dell’organizzato dal Settore Giovani del Comune in collaborazione con Open Group Impresa Sociale e l’impegno della Fondazione Carolina, l’organizzazione dedicata alla memoria di Carolina Picchio. L’, (con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti), è dedicato soprattutto a genitori ed educatori e vedrà la partecipazione del papà di Carolina, Paolo Picchio, e di Paolo Bossi, formatore dei processi educativi.