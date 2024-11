Quotidiano.net - Papa Francesco da Emma Bonino: “L’ho trovata benissimo”

Roma, 5 novembre 2024 – Una visita a sorpresa quella diquesta mattina a, che era stata recentemente dimessa dall’ospedale. “Una visita di cortesia inaspettata e una piacevole sorpresa”, si apprende da ambienti vicini a. Pope Francis during a meeting with members of the Academic Community of the Pontifical Gregorian University, Rome, Italy, 5 November 2024. ANSA/FABIO FRUSTACI Sono stati molti gli incontri tra iledin questi anni. Al centro dei dialoghi soprattutto il tema dei migranti. Nel febbraio del 2016incluse“tra i grandi dell’Italia di oggi”. In questo elenco c’era l’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e anche, tra i “grandi dimenticati”, l’allora sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini. Napolitano autore di un “gesto di eroicità patriottica”, quando ha accettato l’incarico per la seconda volta.