Sport.quotidiano.net - Napoli, primi fischi del Maradona per Lukaku

, 5 novembre 2024 - Beccarsi più di qualcheo nonostante appena pochi giorni prima la mai banale presa del Meazza fosse partita proprio da una sua giocata tipica: lotta corpo a corpo con il difensore di turno, sfondamento e colpo di potenza a battere il portiere. Il protagonista è Romelu, forse il più grande sconfitto del secondo ko in campionato (il primo al) del, quello inflitto da un'Atalanta che ora davvero sogna in grande: per il belga, letteralmente annullato nella sfida con il dirimpettaio Isak Hien, una sostituzione accompagnata daisegnali di dissenso della sua nuova tifoseria, che in realtà non fanno che confermare un trend che accompagna il diretto interessato praticamente dagli albori della carriera. IQuasi come un copione si ripropone, nel e nel male, con una costanza certosina, verrebbe da dire che il pacchettoè questo: potenzialmente devastante nelle giornate di grazia sua e magari non all'altezza della situazione degli avversari, e quasi deleterio quando il vento invece è opposto.