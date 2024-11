Ilrestodelcarlino.it - Mercato in centro, Confesercenti : "Sarebbe opportuno un sondaggio"

"La decisione finale sulla sede delsettimanale compete al Comune: sarà importante tenere in considerazione le opinioni degli ambulanti e dei cittadini". A sostenerlo è Andrea Compagni, vicepresidente di Confersercenti dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia e storico ambulante. Nei giorni scorsi il consigliere di minoranza Giuseppe Pagliani aveva chiesto di riportare ilnella sua sede nelstorico di Scandiano. "Ilstorico e i suoi negozi ne guadagnerebbero molto con di nuovo ilin piazza – ha detto il capogruppo di Uniti per Scandiano- Salsi Sindaco –. Cipiù movimento, portando benefici a bar e negozi, rendendo la piazza un vero punto di ritrovo per i cittadini". "Il, durante la pandemia, era stato trasferito, come soluzione temporanea, vicino ai capannoni delfiere e al teatro per garantire un adeguato distanziamento – spiega Compagni –.