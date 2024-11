Maria De Filippi li ha mandati via Uomini e Donne fuori gli altarini poi la cacciata della coppia

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Nelle ultime puntate sta succedendo di tutto e di più ae quello che presto vedremo in tv non è da meno. Grazie alle consuete anticipazioni che gli esperti del programma seminano sui social. Ma andiamo con ordine. Gemma Galgani, veterana del trono over, ha conosciuto Fabio, cavaliere che ha vissuto per quarant’anni in Canada. Con lui, almeno per ora, la dama storica sembra aver ritrovato il sorriso. Ha molto apprezzato l’entusiasmo del suo corteggiatore tanto che, in studio, ha ballato più volte con lui, scatenandosi con lenti ma anche danze sensuali e movimentate. Novità anche dal fronte Marcello e Giada, che si sono detti quasi pronti a lasciare insieme la trasmissione. Leggi anche: “Ma è lei, dopo anni è tornata”., da corteggiatrice e scelta a nuova dama UeD,mandata via daDeGiada ha spiegato aDedi volere vedere Marcello per un weekend, per capire se riesce ad ambientarsi nel suo mondo.