Metropolitanmagazine.it - Marco Melandri, chi è l’ex Manuela Raffaeta e la fine travagliata tra tradimenti e menzogne

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

Prima di entrare all’Isola dei Famosinel 2022, aveva confessato di aver attraversato un periodo di grande crisi con la moglienel 2021. I due si erano separati eaveva iniziato una nuova storia d’amore importante.pilota però aveva poi capito di voler tornare in famiglia e così era ritornato dalla moglie,. “non ha mai perso di vista l’obiettivo della nostra famiglia. Così mi ha preso per mano ed abbiamo riunito la nostra famiglia. Dell’altra ragazza non farò il nome. Dico solo che AM è una ragazza brillante, dal QI decisamente superiore al mio è stata una compagna di viaggio fantastica, le auguro tutto il bene possibile e non smetterò mai di scusarmi per non averle dato ciò che meritava”, queste le parole diqualche anno fa A fare chiarezza sulla loro relazione, dopo l’esperienza del reality, è la stessa: “Tutti i giorni ricevo messaggi da persone che mi chiedono perché non posto più foto con