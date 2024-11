Lettera43.it - Le esibizioni di Lady Gaga e Katy Perry agli ultimi comizi di Kamala Harris

Parata di stelle per glidialla vigilia delle presidenziali. La candidata Dem ha infatti pronunciato il suo ultimo appello elettorale dal palco di Philadelphia, sulle scale famose per la saga di Rocky in Pennsylvania, alla presenza di celebrità del cinema e della musica. Tra loro, Ricky Martin e Will.i.am, che il giorno prima le aveva dedicato Yes She Can, poi raggiunti da Oprah Winfrey come relatrice. Sostegno alla vicepresidente anche da tante altre città: a Pittsburgh c’era, che ha parlato anche per il marito Orlando Bloom, a Detroit Jon Bon Jovi e a Las Vegas Christina Aguilera ed Eva Longoria. Ricky Martin sul palco di Philadelphia (Getty Images).Ledelle stardia Philadelphia ha intonato il brano God Bless America Fra le più attese sul palco di Philadelphia,non ha deluso le aspettative intonando al pianoforte una versione toccante di God Bless America.