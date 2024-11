Terzotemponapoli.com - Le cinque cose che probabilmente non sai sul martedì e mercoledì di Champions League

La quarta giornata diè pronta a regalare nuove emozioni: per la prima volta dal 2010 il Milan affronta il Real Madrid dell’amato e vincente ex Carlo Ancelotti in un match che mette a confronto i due club più titolati della competizione. Banco di prova importante anche per l’Inter, chiamata a difendere San Siro dalle grinfie dell’Arsenal di Arteta. Dopo il k.o. casalingo contro lo Stoccarda, la Juventus punta ai tre punti e a mettere in difficoltà il Lille, che però nell’ultimo turno al Wanda Metropolitano ha rifilato ben 3 reti all’Atletico Madrid.– Scontri inediti, invece, attendono Atalanta e Bologna Scontri inediti, invece, attendono Atalanta e Bologna: la Dea giocherà in trasferta contro lo Stoccarda, i rossoblù cercheranno di smuovere la loro classifica nella prima gara ufficiale contro il Monaco.