Inter-news.it - Lautaro Martinez dopo il Venezia ricorda gli errori con la Juventus

Leggi tutto su Inter-news.it

Nel post partita di Inter-ha parlato da capitano,ndo a tutti che vincere non significa aver superato tutti i problemi. Col pari con laa fare da monito. VINCERE NON BASTA – Non basta una vittoria per “guarire” l’Inter. Per quanto l’1-0 colpesi in classifica, in casa nerazzurra bisogna ancora ben tenere presente cosa non funziona. E il primo a dirlo è stato. Un fatto da non sottovalutare visto che si tratta del capitano del gruppo. PAROLE CHIARE –la vittoria colil Toro ha parlato coi giornalisti. Ed ha sottolineato la sua insoddisfazione. Con un riferimento preciso. Ecco le parole di: “scusate, sono troppo agitato. Dobbiamo chiudere prima le partite, è successo già con la Juve. Il campionato è lungo ma dobbiamo crescere ancora in questi dettagli”.