La torre dei pasticci

Circa un anno fa a Bologna fu transennata la Garisenda, una delle torri simbolo della città. Tanti silenzi da parte del Comune e pochi chiarimenti sul suo stato di salute, se non un allarme ben preciso: rischia di crollare. L'area attorno alla, che comprende anche la 'sorella' Asinelli, fu chiusa al traffico - provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità che persistono tuttora, danni alle attività commerciali in alcune vie e problemi di sicurezza notturna -, primo atto di una lunga storia che ha visto via via il sindaco Matteo Lepore e la sua amministrazione non chiarire mai nel dettaglio di cosa soffre la, tanti imprenditori donare milioni per il restauro e annunci di cantieri, che si sono concretizzati solo nel transennamento della zona vicina con alte barriere. Così da contenere un eventuale crollo della Garisenda su sé stessa.