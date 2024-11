Amica.it - Jennifer Lopez e l’endorsment a Kamala Harris (in palette)

Per partecipare al comizio elettorale dia Las Vegas,ha scelto un outfit quiet luxury sui toni del cammello. La cantante ha indossato un tubino in crĂŞpe firmato Alex Perry. Il modello si distingue per il collo alto e la sua silhouette aderente che accentua la figura senza risultare eccessivo. Per completare il look monocromatico, la pop star ha scelto un paio di sandali con cinturino e tacco alto. Il color tabacco non è una novitĂ sul palco dei democratici. GiĂa fine agosto aveva attirato l’attenzione con un completo cammello. Pare che a sua volta citasse Barack Obama. “Mi piacciono i finali hollywoodiani, mi piace quando vince il bravo ragazzo o, in questo caso, la brava ragazza. Facciamo vincere, lei sta dalla parte del bene” ha detto la pop star al comizio confermando il suo supporto alla candidata democratica.