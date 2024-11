Ilnapolista.it - Inzaghi: «Solo l’Inter ha avuto Milan, Juventus e Napoli sempre dopo le partite di Champions»

Leggi tutto su Ilnapolista.it

Domenica il big match della Serie A tra Inter e, la prima della classe contro la seconda. L’ex Conte contro. Insomma una sfida decisamente impegnativa per entrambe le squadre. Prima peròè impegnata in. Oggi in conferenza stampa, il tecnico delha presentato la sfida contro l’Arsenal. Durante la conferenza, però, non è mancata una stoccata contro la Lega e il calendario del campionato. Perè penalizzata dal calendario perchéogni partita diè chiamata ad affrontare una big del campionato italiano.: «hatrovato una partita impegnativala» Finora turnover maggiore inLeague. Se non si perde contro l’Arsenal le possibilità di andare agli ottavi di finale sono concrete, è possibile comunque un robusto turnover? «Robusto non penso, io sto ragionando partitapartita.