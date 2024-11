Ilrestodelcarlino.it - Influenza, la variante australiana: "Febbre alta e forti mal di testa. Ma il vaccino ci può proteggere"

Stefano Zona, medico specialista in malattie infettive per l’Ausl di Modena, ottobre apre le porte a una nuova: la cosiddetta. Di cosa si tratta? "Viene chiamata così, ma in realtà si tratta più semplicemente del sottotipo H3N2 del ceppo A. Un virusle particolarmente virulento, già circolato in passato e, proprio per questo motivo, in parte già conosciuto. Ma soprattutto, già coperto dala disposizione di tutti". Quali sono i sintomi? "Sono simili a quelli di altri tipi diper 5-7 giorni, male alle ossa e soprattutto mal di. Può essere infatti che questo virus colpisca il sistema nervoso centrale, provocando confusione mentale, specialmente nella popolazione più anziana. E può, inoltre, causare insufficienza respiratoria soprattutto negli immunodepressi".