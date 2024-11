Lapresse.it - Inchiesta hacker, l’informatico Abbadessa ammette gli illeciti

Samuele Angeloavrebbe ammesso glima ridimensionato il proprio ruolo nella banda deglidi via Pattari 6 attorno alla Equalize di Carmine Gallo ed Enrico Pazzali. Interrogato ieri dal pubblico ministero Francesco De Tommasi il “tecnico informatico”, libero ma indagato per associazione a delinquere e accesso abusivo a sistema informatico, avrebbe fatto parziali ammissioni rispetto alle accuse che lo vedono attore delle “intercettazioni telematiche abusive”, l’inoculazione dei “trojan” e l’esfiltrazione, la “gestione abusiva” di informazioni dalle banche dati dell’Anagrafe Nazionale, Sistema d’Indagine (SDI) delle forze dell’ordine e fiscali e con un “apporto determinante” nella stesura di “report” e dossier contenenti “informazioni acquisite in modo illecito”.