Ilnapolista.it - Imane Khelif avrebbe “testicoli interni”: il certificato medico che riapre la polemica olimpica

Ve la ricordate, la pugile campionessaa Parigi al centro di un caso diplomatico mondiale per le accuse di “presunta” mascolinità in eccesso? Quella del ritiro-con-pianto di Angela Carini, insomma. Ecco. Il giornalista francese Djaffar Ait Aoudia dice di essere entrato in possesso di unche attesta checaratteristiche biologiche maschili. REVELATIONS LE CORRESPONDANT. Non,n’a pas été injustement accusée d’être un homme. C’est ce que vient de révéler son médecin, le Pr Jacques Young, devant des étudiants à Paris.https://t.co/7o7xzQb9af — djaffer ait aoudia (@djaffer75) October 25, 2024 Il giornalista di Le Correspondentavuto accesso alla cartella clinica dell’algerino sia presso l’ospedale universitario Kremlin Bicètre, a Parigi, sia presso l’ospedale Mohamed Lamine Debaghine, ad Algeri.