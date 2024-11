Zonawrestling.net - Il prossimo REAL volto della TNA, Mike Santana

Leggi tutto su Zonawrestling.net

Mentre la WWE si prepara ai prossimi tour che vedranno impegnata anche l’Italia con un nuovo storico episodio di SmackDown dopo quasi 18 anni dall’ultima volta, in TNA si fa l’analisi del momento dopo il proprio evento più importante dell’anno, Bound For Glory. I tanti pronti a credere e scommettere sulla gloria di Joe Hendry sono rimasti delusi, alla fine Nic Nemeth ha difeso il titolo mondiale grazie al fondamentale (e in parte indiretto, per ora) aiuto di John Layfield. Cosa aspettarsi da tutto questo? Un turn heel di Nemeth? Una rivincita di Joe? Difficile rispondere qualcosa che sia diverso da un Hendry campione in vista di Genesis, campione si, ma con gli occhi aperti anche a causa di un altro nome pronto a rubargli la scena, il main event e appunto la cintura,