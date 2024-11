Ilgiorno.it - Il Monumento ai Caduti: "Combattiamo gli incivili"

"Quest’oggi siamo qui in questa piazza, davanti a questoche è memoria e monito, e che con rispetto stiamo cercando di riportare alla cura e alla bellezza che merita". Con queste parole il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, ha voluto contestualizzare il luogo che, come ogni anno, è stato scelto per la ricorrenza del 4 novembre, data che celebra l’Unità nazionale (grazie alla fine della Prima guerra mondiale) e le Forze armate. Il riferimento, ovviamente, è a piazza Trento e Trieste e alai- simboli relativi proprio alla fine della Prima guerra mondiale, che vide un’Italia vittoriosa, al prezzo però di centinaia di migliaia di morti -, su cui ultimamente l’Amministrazione ha deciso di mettere mano a fronte dello stato di incuria in cui ilda lungo tempo versava (soprattutto per i bivacchi e le visite dei cani che ne danneggiavano le parti verdi e l’abbandono di rifiuti).