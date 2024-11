Il concordato preventivo è un flop incassi per 13 miliardi Ma Leo esulta | Straordinario 160mila soggetti emersi dall’evasione

Ilfattoquotidiano.it - Il concordato preventivo è un flop, incassi per 1,3 miliardi. Ma Leo esulta: “Straordinario, 160mila soggetti emersi dall’evasione”

Per ridurre dal 35 al 33% la seconda aliquota Irpef, come nell’intenzione del governo, servirebbero 2,5. Ma ormai si può affermare che quei soldi non arriveranno dal, che si conferma un. Anzi, a confermarlo è lo stesso viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, seppur in termini non così espliciti: “Stiamo ancora elaborando le adesioni che si sono chiuse il 31 ottobre scorso – sostiene oggi dalle colonne del Sole24Ore – stando ai primi carotaggi, l’incasso attuale si attesta a più di 1,3di euro”. Praticamente la metà di quanto sarebbe servito. Trovano quindi conferma le previsioni negative dei commercialisti, che pure il governo non aveva voluto ascoltare: insieme con tributaristi e consulenti del lavoro, avevano chiesto in coro di avere più tempo per valutare la convenienza dell’operazione per i clienti, tenuto conto che l’ultima modifica normativa, quella che ha introdotto la sanatoria a prezzi di saldo (e a rate) riservata a chi sottoscrive l’intesa, è diventata legge solo il 7 ottobre.