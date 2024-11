Leggioggi.it - I pagamenti Inps di novembre 2024: pensioni, ADI, Assegno unico, Naspi

La presenza della festività del 1°ha leggermente modificato il calendario deiin previsione nel mese corrente, in particolare il cedolino della pensione tanto corrisposto in contanti presso gli uffici postali quanto accreditato in conto corrente. C’è però tutta un’altra serie di accrediti, corrispondenti alle più importanti prestazioni garantite dall’Istituto mensilmente:di inclusione,in primis.Analizziamo in dettaglio le date di liquidazione dellee le altre scadenze di pagamento delle principali prestazioni. Indice Tra idi, leuniversale didie DIS-COLLdi inclusione ADI Tra idi, leI trattamentistici, gli assegni, lee le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie Inail sono effettuati, ordinariamente, il “primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con unmandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio, nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile” (articolo 1, comma 302, Legge 23 dicembre 2014, numero 190).