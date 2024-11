Spazionapoli.it - “Ho detto no al Napoli”, rivelazione a sorpresa: poteva arrivare dall’Inter

“Hono al: potevoin prestito”: il retroscena di calciomercato svelato in diretta coglie ditutti i tifosi del club partenopeo. In seguito alla batosta rimediata in casa contro l’Atalanta (3-0 il risultato finale, in favore dei bergamaschi), ilha voglia di riscatto e vuole rifarsi nel match contro l’Inter. A Milano, gli azzurri hanno la possibilità di allungare nuovamente a più quattro lunghezze sulla squadra di Simone Inzaghi, che intanto ha tutti i pensieri proiettati per la sfida di UEFA Champions League contro l’Arsenal. A pochi giorni dalla sfida tra Inter e, spunta un retroscena alegato al calciomercato: a uscire allo scoperto è stato l’ex portiere Sebastien Frey, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC.