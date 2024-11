Grande Fratello Shaila corre da Javier | colpo di scena a notte fonda Pubblico sconvolto

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

“Devo dirti una cosa”.didopo la puntata. È successo alle 3:30 di, quando oramai tutti stavano preparandosi per andare a letto dopo una serata a dir poco piena di sorprese. Tuttavia, dopo aver vistoin difficoltà per via della storia della madre morta di tumore e non solo, ha deciso di andarci a parlare per scusarsi in qualche modo: “Mi dispiace di tutto quello che è successo” – ha subito detto l’ex Velina – “Se non ti ho parlato per tutta la settimana è perché avevo paura di una tua reazione perché ti vedevo molto arrabbiato”. >> “Non dimenticherò mai il suo sorriso”.in lacrime per la mamma E ancora: “Non ero pronta a essere mandata a quel paese! Non ero pronta e secondo me non eri pronto neanche tu.