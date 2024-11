Sport.periodicodaily.com - Genoa-Como: le probabili formazioni

Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. La preoccupante posizione di classifica obbliga le due squadre a cercare la vittoria per allontanare la zona retrocessione.si giocherà giovedì 7 novembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Marassi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri hanno un disperato bisogno di punti per lasciare rapidamente la zona retrocessione nella quale sono piombati inaspettatamente. La vittoria esterna di Parma nell’ultimo turno di campionato è stata una boccata d’ossigeno per la squadra di Gilardino, ma non ancora non basta per cui occorre sfruttare il match casalingo contro una diretta concorrente per la salvezza come i lariani per dare continuità . I lariani hanno 9 punti, proprio come la compagine rossoblù, e devono lasciarsi alle spalle le due sconfitte consecutive contro Lazio ed Empoli.