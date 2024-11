Gaeta.it - Emilia-Romagna: critiche alla gestione del territorio e del servizio sanitario

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter L’sta affrontando sfide importanti in materia di tutela dele didella sanità. Le recenti inondazioni e il malfunzionamento dei sistemi di difesa idraulica hanno sollevato una serie di preoccupazioni tra i cittadini. Elena Ugolini, candidatapresidenza della Regione, ha espresso le sue opinioni in merito a queste questioni, sottolineando la necessità di un cambiamento significativo nellae organizzazione dei servizi pubblici. la tutela dele le sue sfide Negli ultimi anni, ildell’ha subito pesanti conseguenze a causa di eventi climatici estremi. Le alluvioni, in particolare, hanno messo in evidenza la scarsa attenzionemanutenzione dei corsi d’acqua, una responsabilità primaria della Regione.