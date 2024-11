Sport.quotidiano.net - Decide Pellegri. Como, così non va: altro stop contro l’Empoli

EMPOLI Unsenza capo nè coda, perde a Empoli: gran gol di. Per i lariani è la terza sconfitta consecutiva, la quarta in cinque partite: crollo, dopo un buon inizio di campionato. In emergenza a centrocampo, Fabregas rivoluziona la squadra con Reina in porta, Kempf spostato mediana, Engelhardt in appoggio al centravanti Belotti centravanti. Proprio il “gallo“ incorna subito sull’esterno della rete un bel suggerimento di Strefezza. I lariani, rinnovati, faticano a trovare meccanismi validi,aspetta e la prima mezz’ ora è praticamente nula. A seguire toscani leggermente più in palla, ilrisponde solo con qualche discesa di Fadera chiusa sempre con un errore. La squadra di D’Aversa prende allora prova a pressare alto, costringendo il Com a una ragnatela di passaggi verso Reina che, quando non trova il compagno libero, scaraventa la sfera in fallo laterale.