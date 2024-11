Inter-news.it - Darmian: «Ambizioni alte, sappiamo che dobbiamo lavorare»

ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa, alla vigilia di Inter-Arsenal, gara valida per la quarta giornata della Fase Campionato della UEFA Champions League. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con 7 punti dopo le prime tre partite europee. Sei un veterano di questa squadra, l’Inter resta la squadra più forte. Qual è la cosa più difficile da replicare? Lesono semprequando giochi per un club così importante. Ogni giorno si può sempre migliorare ed è quello che cercheremo di fare. In campionato abbiamo lasciato qualche punto, però siamo lì e vogliamo continuare il percorso di crescita che è partita anni fa.che. Se saremo la favorita non lo so, lo dimostrerà il campo. Ci troviamo davanti a un format nuovo.