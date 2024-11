Lettera43.it - Cosa è successo a Palermo durante la presentazione di Parthenope

Serata tesa al cinema Rouge et Noir, dove lunedì 4 novembre il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, in città per presentare il suo nuovo film, ha abbandonato l’incontro con il pubblico dopo pochi minuti. Secondo quanto riportato da Repubblica quello che doveva essere un evento promozionale è degenerato in un confronto polemico, durato solo dieci minuti e caratterizzato da un’atmosfera di tensione palpabile. Le domande su Loro e finanziamenti al cinema indipendente che non sono piaciute a Sorrentino Il regista napoletano, giunto per un secondo appuntamento della serata, dopo una prima domanda del critico Alessandro Rais, che chiedeva un’opinione sui finanziamenti per il cinema indipendente, Sorrentino ha risposto che la questione non era pertinente all’incontro. Alcuni spettatori hanno poi tentato di riaprire la conversazione, domandando del precedente film di Sorrentino, Loro: «Non è il momento per parlare di questo film», ha ribattuto.