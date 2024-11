Romadailynews.it - Cina: ricercatori esaminano campioni riportati da Shenzhou-18 (2)

Pechino, 05 nov – (Xinhua) – Deii pacchi contenenti isperimentali della stazione spazialedal veicolo spaziale-18 presso il Centro di tecnologia e ingegneria per l’utilizzo dello spazio, sotto il controllo dell’Accademia cinese delle scienze, a Pechino, capitale della, ieri 4 novembre 2024. Lo-18 e’ tornato sulla Terra con 34,6 chili disperimentali della stazione spaziale, tra cui microrganismi, materiali in lega e nanomateriali difficili da preparare sulla Terra, ha riferito ieri il “Science and Technology Daily”. (Xin) Agenzia Xinhua