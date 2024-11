Caos su Ita-Lufthansa, accordo bloccato nella notte, il Mef e i tedeschi litigano. «Non svendiamo la compagnia aerea

Leggi tutto su Open.online

Secondo una esclusiva del sito del Corriere della Seraè statol’tra Ita e, arrivato, tra l’altro,sua fase finale.avrebbe chiesto «di rivedere al ribasso (829 milioni) la cifra dell’interoma gli emissari del Tesoro hanno detto no». «Italiani e, secondo le fonti – riporta Corriere.it – hanno iniziato a discutere su alcune clausole contrattuali relative alla cifra da sborsare in seguito al primo aumento di capitale riservato a». Per ora Ita non commenta sullo stallo: «È un tema che stanno vedendo Mef e, non commentiamo», avrebbero riferito ad Ansa. «Il piano Ita-non è stato consegnato all’Europa» Il pacchetto con il piano finale dell’alleanza Ita-, a quanto si apprende da fonti europee, non è stato consegnato a Bruxelles come invece era previsto per ottenere l’ultimo via libera Ue.