Lopinionista.it - Campania, passa la legge che porta De Luca alla terza candidatura

NAPOLI – Laregionale dellache consentirà il terzo mandato all’attuale presidente della Regione, Vincenzo De(foto), è stata approvata dal consiglio regionale. Hanno votato 33 a favore, 16 sono stati i contrari. Un solo astenuto. Una decisione in netto contrasto con quanto dichiarato domenica dsegretaria del Pd, Elly Schlein, che aveva bloccato in modo netto il progetto di Vincenzo Dedi un terzo mandato in: “Il Pd ha una posizione chiarissima, siamo contrari al terzo mandato. Per noi vale lanazionale che prevede il limite a 2 mandati. Possono votare tutte le leggi regionali che vogliono ma il Pd non sosterrà presidenti uscenti per un terzo mandato”. Di più. Unacorsa sarebbe stata sostenuta “con piacere” anche per Decaro e Bonaccini, “ma le regole valgono per tutti e se qualcuno non è abituato perché prima funzionava diversamente, adesso è bene che si abitui al cambiamento perché io sono stata eletta esattamente per fare questo”, aveva concluso Schlein.