Liberoquotidiano.it - Caffè, ecco il vero limite massimo di tazzine: cambia tutto

e salute, binomio che evoca i versi “nella polvere e sugli altari”, dal momento che se si scorre la documentazione in merito si assiste a una alternanza di interventi demonizzanti ed esaltanti. Vedremo di fare un po' di chiarezza per trovare il giusto equilibrio. Innanzi, ricordiamo che ilè la bevanda più diffusa e consumata al mondo, ottenuta dai semi tostati e macinati di alcune piante del genere coffea che fanno parte delle rubiacee, famiglia di piante tropicali con oltre 66 specie. Una tazzina diè costituita per la maggior parte di acqua, contiene caffeina ed altre sostanze rappresentate da polissaccaridi, acidi, minerali quali potassio e magnesio, piccole quantità di grassi e proteine. L'ORGANISMO La caffeina è una xantina - alcaloide naturale - presente nei chicchi die cacao, nelle foglie di tè, nelle bacche di guaranà e noce di cola e in alcune bevande energetiche e integratori alimentari venduti come dimagranti e miglioratori della prestazione sportiva.