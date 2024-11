Lanazione.it - Ambiente, la cocciniglia è entrata nel Parco di San Rossore: organizzato un convegno

Leggi tutto su Lanazione.it

Pisa, 5 novembre 2024 – Continua la lotta allatartaruga, l'insetto che attacca i pini, soprattutto i pini domestici, e che ha già fatto moltissimi danni nel Lazio devastando alcune importanti pinete. Dopo il ritrovamento di un focolaio a Tirrenia, il servizio fitosanitario regionale insieme a Comune esi sono subito attivati data la potenziale pericolosità dell'infestazione. La Regione ha emanato un piano di azione con differenziazione in zone ed una serie di azioni che vanno dal monitoraggio al trattamento endoterapico, cioè l'inoculazione di un insetticida anti-, fino all'abbattimento in caso di alberi definitivamente compromessi, non ancora presenti, oppure di piante di piccole dimensioni. Al momento circa 1800 piante sono state trattate dal Comune di Pisa e su altre 800 sta intervenendo il Servizio Fitosanitario della Regione Toscana: su questi alberi si vede un miglioramento delle condizioni ed un regresso della malattia.