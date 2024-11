Albano Laziale con il Festival Liszt sulle orme del grande compositore ungherese

Leggi tutto su Funweek.it

Nel cuore dei Castelli Romani, fra, Castelgandolfo e Grottaferrata, si svolge la 37° edizione deldi(RM), una rassegna di musica classica internazionale che ogni anno regala emozioni agli appassionati delle sette note (ma non solo). Quest’anno per la prima volta ilentra nella Capitale, con una data a Palazzo Falconieri, sede dell’Accademia di Ungheria. LEGGI ANCHE – Sospesi nel tempo: la fotografia di Jacopo Di Cera in mostra a Via Margutta Dal 10 novembre al 22 dicembre 2024 il, che sotto la guida del musicista Maurizio D’Alessandro è una delle realtà più importanti d’Europa nel settore, accompagnerà gli spettatori in un viaggio fra gli “echi e i virtuosismi” del, fra i luoghi e i paesaggi europei che lo ispirarono e tra le opere dei dei grandi compositori della Mitteleuropa.