Sport.quotidiano.net - Volley A2 donne: Brescia passa grazie all’esperienza. Non basta Stival, la Clai si arrende

MillenniumImola 1 (25-20; 25-22; 26-28; 25-19) MILLENNIUM: Siftar 24, Romanin, Trevisan 8, Tonello 13, Scacchetti 6, Davidovic 6, Pistolesi 3, Scognamillo, Meli 17. All. Solforati.IMOLA: Pomili 9, Rizzieri 1, Bacchilega 9, Pinarello, Ravazzolo 9, Migliorini, Mastrilli, Visentin, Bulovic 14,11. All. Caliendo. Arbitri: Peccia e Marigliano. MONTICHIARI () Quest’anno chi vorrà vincere con la squadra di Caliendo, dovrà fare i conti con unacombattiva, sempre pronta a mettere in difficoltà gli avversari e a non mollare nemmeno di un millimetro. Ne è testimonianza la partita giocata ieri a Montichiari, dove le imolesi si sono battute fino all’ultimo pallone. Stavolta non è arrivato nemmeno un punto da aggiungere alla graduatoria, ma per lene non è stato semplice portare a casa il risultato pieno con i tre punti in palio.