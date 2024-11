Usa 2024 rush finale per Trump e Harris negli Stati in bilico I Proud Boys | Frodi elettorali

Leggi tutto su Open.online

per Kamalae Donaldin, dove i sondaggi li danno testa a testa. La democratica sarà nel pomeriggio a Pittsburgh, in Pennsylvania. E poi chiuderà la campagna, sempre nello Stato in, con un comizio e un concerto a Filadelfia con Lady Gaga e Oprah Winfrey. Mentre il repubblicano inizierà la giornata con un comizio a Raleigh, in North Carolina, poi si sposterà in Pennsylvania per due eventi, a Reading e Pittsburgh, e chiuderà la giornata con una manifestazione in Michigan. Le accuse di brogli Nel frattempo, i membri dei– il gruppo di estrema destra dietro la rivolta a Capitol Hill del 6 gennaio 2021- si stanno mobilitando a sostegno del tycoon con l’obiettivo di diffondere voci di. Lo riporta il Wall Street Journal dopo aver analizzato decine di account su Telegram e sulla piattaforma Truth.