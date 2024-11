Movieplayer.it - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 4 novembre: Martina bacia un corteggiatore, Mario ancora assente

Leggi tutto su Movieplayer.it

Ledella nuova puntata del dating show di Maria De Filippi rivelano che una coppia del Trono over ha lasciato il programma Si è appena conclusa la primasettimanale di. Il popolare dating show di Maria De Filippi, che va in onda dal lunedì al venerdì. Nelle puntate di oggi 4una dama e un cavaliere hanno lasciato il programma per continuare la loro storia lontano dalle telecamere.hato per la prima volta un. Lefornite da Lorenzo Pugnaloni rivelano tutti i dettagli della giornata. Trono Over La nuova puntata disi è aperta con un'uscita tra Gemma Galgani e Fabio. I due si sono visti fuori dagli studi, ma .