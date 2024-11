Bergamonews.it - Treviglio Brianza Basket fa il colpo in casa di Mestre. BluOrobica, ennesimo ko interno

Gemini-TAV71-86 (13-23, 18-23; 15-23, 25-17) Gemini: Rubbini 5, Contento 5, Brambilla 2, Galmarini 10, Lo Biondo 21; Aromando 12, Sebastianelli, Mazzucchelli 6, Reggiani 10; Bizzotto ne, De Gregori ne, Vecchina ne. All. Ciocca. TAV: Vecchiola 14, Abega 17, Alibegovi? 5, Sergio 11, Marciuš 20; Reati 15, Zanetti 2, Cagliani, Manenti 2; Drocker ne, Carpi ne. All. Villa. Importante successo in trasferta di, che al PalaTaliercio conduce la partita per quasi la totalità dei 40 minuti e porta al’incontro con un convincente 86-71 indi. Allo starting five di coach Villa, composto da Vecchiola, Abega, Alibegovi?, Sergio e Marciuš risponde il coach di origini trevigliesi Cece Ciocca con con Rubbini, Contento, Brambilla, Galmarini e Lo Biondo.