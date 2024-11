Zonawrestling.net - The Undertaker: “Vedo un ruolo da ‘guardiano del castello’ per Omos, fanno bene a non sovraesporlo”

Nonostante l’assenza didal palinsesto televisivo WWE dall’aprile 2024, The, un uomo che ha raccolto un’ importante esperienza nell’abbattimento di giganti, ritiene che il nigeriano possa ritagliarsi un percorso simile come special attraction. Parlando in una recente Q&A su Patreon, il Deadman ha condiviso i suoi pensieri sulla carriera di, apprezzando la scelta della compagnia di utilizzarlo in modo selettivo piuttosto che. Le sue parole “Sono molto ottimista. Il fatto che lo stiano usando in modo oculato invece di farlo apparire solo in giro, mi entusiasma. Credo che a un certo punto diventerà il “guardiano del castello”, come lo ero io. Tutti i mostri giganti, tutti quelli che arrivavano sul palco, io li abbattevo sempre. Ero un’attrazione e tenevo in ordine il castello.