Ilgiorno.it - Seregno, travolta da un camion: muore ciclista di 63 anni

, 4 novembre 2024 – Dramma della strada questa mattina, lunedì 4 novembre, in via Galileo Galilei. Poco prima delle 11.30 unadi 63è stata investita da uned è rimasta uccisa. A dare la notizia è stata Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, con il riepilogo dell’intervento diffuso agli organi di stampa. Le notizie sull’accaduto sono ancora frammentarie: dinamica e cause, quindi, sono da accertare. A investire la donna sarebbe stato unguidato da un uomo di 60, che sarebbe rimasto sostanzialmente illeso nell’incidente. Sul posto sono giunti ambulanza e automedica: gli operatori, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, molto probabilmente morta sul colpo. A ricostruire la dinamica dell’accaduto saranno le forze dell’ordine, arrivate in via Galilei praticamente assieme ai soccorsi.