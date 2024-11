Ilgiorno.it - Riti oscuri in un paesino insospettabile, la polizia fa irruzione e trova due donne e sei uomini incappucciati: è una setta?

CERVERE (CUNEO), 4 novembre 2024 – È stata una serata di Halloween dal sapore sinistro quella che ha avuto luogo in un casolare isolato di Cervere, in provincia di Cuneo, dove ladi Stato ha scoperto e bloccato un raduno dalle tinte inquietanti. In un’operazione condotta dalla Questura di Cuneo, che ha visto la partecipazione della Squadra Mobile, dellaScientifica e delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza, è stata smascherata una cerimonia misteriosa, un presunto rito pagano in corso nella remota località di Tetti Chiaramelli. Tutto ha avuto inizio la sera del 31 ottobre, quando alcune segnalazioni anonime hanno condotto le forze dell’ordine fino al casolare, dove si sarebbe dovuto svolgere un “rituale esoterico”. Il buio della campagna cuneese ha fatto da sfondo a uno scenario degno di un film: all’interno dell’abitazione rurale, in una stanza trasformata in una sorta di tempio improvvisato, otto individui – duee sei, tra cui una cittadina americana – partecipavano al rito.