Lanazione.it - Risultati altalenanti. Ma ripartiamo da qui. Commento di Franchini

"Sono statima vanno sempre accettati con filosofia". Così Franco(nella foto), il ds della Pugilistica ’Enrico Bertola’ commenta i verdetti dei suoi atleti nell’ultima riunione interregionale di boxe. "Qualche rammarico per l’incontro di Mirko, era un pari e gli hanno dato la sconfitta, ma alla fine il suo è stato un buon rientro - continua il dirigente annunciando la creazione di un connubio tra le società di Carrara, Viareggio, La Spezia e Sarzana e l’apertura di una succursale a Prato: "adesso bisogna lavorare sulla qualità, non sulla quantità, ci mancava un allenatore fisso e adesso lo avremo nella persona di Massimiliano Polidori che porterà anche alcuni atleti senior dilettanti pronti per combattere e una decina di giovanissimi".