Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 4 novembre 2024

, 4Questa sera, lunedì 4, su Rete 4 torna, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono glidi, 4, di? Di seguito tutte leAl centro della puntata lo scontro tra il Governo e le toghe sull’immigrazione. E ancora, le elezioni USA con il rush finale della campagna elettorale tra Kamala Harris e Donald Trump. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Stefano Musolino, segretario nazionale di Magistratura Democratica, Carlo Calenda, Giulia Merlo, Paolo Del Debbio, Emiliana Alessandrucci. Dove vedere il programma in tv e streaming Dove vederein diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 4, alle ore 21,30 su Rete 4.