NHK Trophy 2024: programma, orari, tv, streaming

La carovana del circuito ISU Grand Prixdi pattinaggio artistico si sposta in oriente. Andrà infatti in scena da venerdì 8 a domenica 10 novembre l‘NHK, quarto appuntamento della competizione itinerante quest’anno in scena a Tokyo. Si tratta di uno degli eventi più attesi di tutta la rassegna, complice l’organizzazione impeccabile e soprattutto la grande risposta del pubblico, sempre competente, educato e appassionato. Attenzione perché sarà una gara estremamente interessante anche per i colori azzurri. Sul ghiaccio nipponico è infatti prevista la presenza dei due pesi massimi della specialità individuale maschile. Stiamo parlando di Matteo Rizzo e Daniel Grassl.